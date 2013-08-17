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أبو مازن يؤكد مساندة الشعب الفلسطيني لمصر فى أزمتها الراهنة

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أبو مازن يؤكد مساندة الشعب الفلسطيني لمصر فى أزمتها الراهنة أبو مازن يؤكد مساندة الشعب الفلسطيني لمصر فى أزمتها الراهنة

أكد الرئيس الفلسطينى محمود عباس، مساء اليوم السبت، خلال استقباله للسفير المصرى برام الله ياسر عثمان على وقوف الشعب الفلسطيني وقيادته إلى جانب الشعب المصري وقيادته للخروج من الأزمة الراهنة، واستعادة لدورها الإقليمي والدولي.

ومن جانبه، ثمن السفير عثمان موقف القيادة الفلسطينية المساند لمصر وقيادتها الساعية لاجتثاث الإرهاب، والحفاظ على دور مصر الريادي.

وأشار عثمان، إلى أن موقف الرئيس عباس والقيادة الفلسطينية، يعبر عن مدى علاقات الإخوة التي تربط بين الشعبين الفلسطيني والمصري، مؤكدا أن المواقف المخالفة لموقف القيادة لا يمثل بأي شكل من الإشكال مواقف الشعب الفلسطيني العظيمة تجاه مصر ودورها فى العالم العربى.

أ ش أ

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