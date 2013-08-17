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سفير مصر بالسعودية: المملكة هى الامتداد الأمني لمصر

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سفير مصر بالسعودية: المملكة هى الامتداد الأمني لمصر سفير مصر بالسعودية: المملكة هى الامتداد الأمني لمصر

أكد السفير عفيفى عبد الوهاب سفير بالمملكة العربية أن المملكة هى الامتداد الأمنى لمصر فى الشرق الأوسط وتقف بجوارها بكل قوة.

وقال عبد الوهاب، فى تصريح خاص للقناة الاولي بالتليفزيون المصري الليلة ، إن علاقة المملكة بمصر قوية جدا وهى تحرص على استقرار الأوضاع والأمن بمصر ، مضيفا أن رسالة خادم الحرمين الشريفين أمس تعد تعبير عن موقفه الشجاع تجاه مصر مما يعبر عن مدى الارتباط بين القاهرة والرياض.

وأشاد السفير المصري بموقف السعودية تجاه الأوضاع فى مصر ومواجهتها للإرهاب ومكافحته، مشيرا إلى أن مصر تواجه حرب شرسة من مجموعات مسلحة.

أ ش أ

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