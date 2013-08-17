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إرشادات طبية للتعامل مع الإصابات والنزيف

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إرشادات طبية للتعامل مع الإصابات والنزيف إرشادات طبية للتعامل مع الإصابات والنزيف

يقول الدكتور محمد فتوح، إنه عند التعامل مع أى شخص مجروح أو ينزف، لابد من التأكد من الحماية الشخصية، فلابد من وضع قفازات طبية وضرورة أن تكون طبية كى تمنع وصول الدماء أو أى شىء ملوث إلى يد المسعف.

وأضاف أنه فى حالة عدم وجود قفاز طبى لا يمكن أن نقترب من الدماء يجب أن يكون هناك حائل حتى وإن كان (كيس بلاستيك) وفى البداية يجب الضغط على الجرح أو مكان النزيف، سواء بشاش أو قطن لأكبر فترة ممكنة مع رفع مكان الإصابة، خاصة إذا كان الجرح فى اليد أو الساق إذا توقف النزيف نقوم بلف مكان الجرح بشاش نظيف إذا توفر ويربط برباط ضاغط.

ويتابع، أما إذ لم يتوقف النزيف بعد 5 دقائق فيقوم المسعف بالضغط على الشريان الملائم والقريب من مكان الجرح أو النزيف لمدة 5 دقائق إذا توقف النزيف نقوم بوضع شاش أو قطن نظيف إذا أمكن، ونقوم بلفة برباط ضاغط حول مكان النزيف.

أما إذا لم يتوقف النزيف فيمكن فى هذه الحالة أن نقوم بربط مكان الجرح بشدة ولكن يجب وضع ورقة مع المصاب مكتوب بها وقت ربط مكان النزيف حتى يسهل على المسعفين التعامل مع المصاب ويجب أن يتم نقل المصاب فى هذه الحالة بأقصى سرعة إلى المستشفى أو المكان الملائم لأخذ الرعاية الصحية.
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