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بعد ليلة دامية من الاشتباكات الهدوء الحذر يسود شوارع طنطا

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بعد ليلة دامية من الاشتباكات الهدوء الحذر يسود شوارع طنطا بعد ليلة دامية من الاشتباكات الهدوء الحذر يسود شوارع طنطا

سادت حالة من الهدوء المشوب بالحذر شوارع مدينة طنطا بعد ليلة دامية من الاشتباكات بين أنصار جماعة الإخوان المسلمين وقوات الشرطة والجيش.

فقد شهدت المدينة، أمس الجمعة، اشتباكات عنيفة راح ضحيتها 4 قتلى وأصيب 100 بإصابات مختلفة بينهم ضابط شرطة وضابط قوات مسلحة و4 مجندين أمن مركزى.

وقامت مديرية أمن الغربية تحت إشراف اللواء حاتم عثمان مدير الأمن والقيادات الأمنية بالمديرية، بنشر تعزيزات أمنية مكثفة بشوارع المدينة، حيث تم نشر قوات لتأمين مبنى مديرية الأمن وديوان عام المحافظة بالتنسيق مع القوات المسلحة.

كما تم نشر قوات من الشرطة وأفراد الشرطة السريين لتأمين الكنائس والأقسام على مستوى المحافظة بعد محاولات أنصار الإخوان اقتحام كنيستين وقسم ثان طنطا.

كما يقوم الأهالى بتشكيل لجان شعبية لمشاركة الشرطة فى تأمين المنشآت الحيوية والكنائس.

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مصر 365