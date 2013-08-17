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أمن دمياط يكذب صفحة "الإخوان" وينفى إخلاء مركز شرطة فارسكور

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أمن دمياط يكذب صفحة "الإخوان" وينفى إخلاء مركز شرطة فارسكور أمن دمياط يكذب صفحة "الإخوان" وينفى إخلاء مركز شرطة فارسكور

نفت مديرية أمن دمياط عبر صفحتها الرسمية ما نشر على الصفحة الرسمية لحزب الحرية والعدالة عن قيام ضباط قسم شرطة مركز فارسكور بإخراج السلاح وكل متعلقات القسم، وذلك للقيام بتفجير القسم وإلصاق التهمة بالإخوان.

وأكد مصدر أمنى أنه لا صحة لما تم نشره ونؤكد أن جميع الضباط والأفراد موجودون داخل القسم والقسم مؤمن بالكامل.

وأهابت المديرية بجميع المواطنين عدم الالتفات لتلك الشائعات التى تثير الفتنة.

كما نفت المديرية ما نشر على قناة الجزيرة بأن مديرية أمن دمياط قامت بقتل 9 أشخاص فى اشتباكات الإخوان المسلمين والأهالى بمنطقة الشهابية أمس.

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مصر 365