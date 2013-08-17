تدشين حملة الرش بالطائرات للمناطق المتضررة من السيول بالخرطوم

بدأت ولاية الخرطوم السودانية، تنفيذ حملة الرش بالطائرات لمواجهة التداعيات السلبية التى خلفتها الأمطار والفيضانات التى اجتاحت مختلف مناطق الولاية مؤخرا، بهدف القضاء على الباعوض والحشرات والذباب التى تظهر بجلاء عقب توقف الأمطار وظهور البرك والمستنقعات، التى قد يتسبب إهمالها فى حدوث وبائيات.

وقال والى ولاية الخرطوم الدكتور عبد الرحمن الخضر، فى تصريح صحفى اليوم السبت إنه تم تدشين حملة الرش بالطائرات وبالماكينات "الرزازى" اليوم لمجابهة الآثار السلبية للأمطار مشيرا إلى الدعم الصينى الذى بلغ 17 ألف كرتونة من المعونات الإنسانية والتى يتم توزيعها على عدد من الأسر المتضررة.

وأوضح الخضر، إن الولاية صادقت على قيام صندوق دعم وإغاثة المتضررين بمبلغ 150 مليون جنيه، للمساعدة فى أعمال البناء للمنازل والمرافق المتهدمة، والتى تبدأ خلال الأسبوع المقبل مؤكدا أن الأولوية ستكون للمرافق العامة من مدارس ومراكز صحية ثم المنازل .

وأضاف أنه تم وضع خطة إستراتيجية لمعالجة الأزمة الحالية تقوم على مستويات قصيرة تستهدف تجفيف المياه والتدخل السريع، ومتوسطة بالاستفادة من المياه فى الزراعة، ثم بعيدة المدى بتشكيل فريق لحماية منطقة الخرطوم والمعالجة البيئية والاستفادة الاقتصادية وتجميع القرى فى المناطق الآمنة والمساهمة فى دعم المتضررين.