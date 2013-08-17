أهالى المخطوفين التسعة يبدءون اعتصاماً أمام مقر أمنى ببيروت

بدأ أهالى المخطوفين اللبنانيين التسعة فى منطقة "أعزاز" السورية، مساء اليوم، اعتصاماً لم تحدد مدته أمام مقر فرع المعلومات فى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلى اللبنانى فى العاصمة بيروت؛ للمطالبة بالإفراج عن الموقوفين منهم لدى الفرع بتهمة خطف الطيارين التركيين.

وأفاد مصدر بقوى الأمن، بأنه تم توقيف 3 أشخاص بعدما أثبتت التحقيقات تورطهم فى خطف الطيارين التركيين، لافتاً إلى أن الموقفين تم تحويلهم إلى الجهات القضائية.

واعتبرت "حياة عوالى"، العضو فى لجنة أهالى مخطوفى أعزاز والمشاركة فى الاعتصام، أن "تصرف فرع المعلومات هو تصرف تعسفى"، مضيفة أن "فرع المعلومات لا معلومات لديه عن الأتراك المخطوفين فى لبنان".

وتابعت: "إما أن يكون الموقوفون اللبنانيون أبرياء ويتم إطلاق سراحهم، وإما أن يتم الإدعاء عليهم وكشف الحقائق".