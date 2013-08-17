أخبار عاجلة

صور| إطلاق حملة «إعمار» لتسقيف المنازل المكشوفة بقرى السويس الفقيرة -
ممتاز القط يعلن استقالته من قناة العاصمة -
الكرملين: اتهام موسكو بالتدخل في شئون واشنطن محض افتراء -
مسئول أمريكي: واشنطن ترغب في علاقات قوية مع مصر -
مدرب المقاصة: سأنافس الأهلي في هذا التوقيت -
كامل زاهر للتليفزيون الألماني: «مفيش منافسة بين الأهلي والزمالك» -
مقتل أكثر من 230 شخصا في كولومبيا إثر انهيار أرضي -
رئيس الوز​راء يستعرض آخر مستجدات المشروعات المسندة إلى الهيئة الهندسية -
إسماعيل يلتقي وفد "تيدا" الصينية لبحث زيادة استثماراتها بمنطقة قناة السويس -
بعد 14 يوم انقطاع.. الكهرباء تعود للشيخ زويد ورفح -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

أهالى المخطوفين التسعة يبدءون اعتصاماً أمام مقر أمنى ببيروت

Google+ Print
أهالى المخطوفين التسعة يبدءون اعتصاماً أمام مقر أمنى ببيروت أهالى المخطوفين التسعة يبدءون اعتصاماً أمام مقر أمنى ببيروت

بدأ أهالى المخطوفين اللبنانيين التسعة فى منطقة "أعزاز" السورية، مساء اليوم، اعتصاماً لم تحدد مدته أمام مقر فرع المعلومات فى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلى اللبنانى فى العاصمة بيروت؛ للمطالبة بالإفراج عن الموقوفين منهم لدى الفرع بتهمة خطف الطيارين التركيين.

وأفاد مصدر بقوى الأمن، بأنه تم توقيف 3 أشخاص بعدما أثبتت التحقيقات تورطهم فى خطف الطيارين التركيين، لافتاً إلى أن الموقفين تم تحويلهم إلى الجهات القضائية.

واعتبرت "حياة عوالى"، العضو فى لجنة أهالى مخطوفى أعزاز والمشاركة فى الاعتصام، أن "تصرف فرع المعلومات هو تصرف تعسفى"، مضيفة أن "فرع المعلومات لا معلومات لديه عن الأتراك المخطوفين فى لبنان".

وتابعت: "إما أن يكون الموقوفون اللبنانيون أبرياء ويتم إطلاق سراحهم، وإما أن يتم الإدعاء عليهم وكشف الحقائق".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365