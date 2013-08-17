الصليب الأحمر يقدم مساعدات للسودانيين فى ولاية أعالى النيل فى جوبا

قالت السلطات فى مقاطعة فشودة بولاية أعالى النيل فى جنوب السودان، إن اللجنة الدولية للصليب الأحمر تقدم المساعدات لآلاف اللاجئين السودانيين الذين وصلوا إلى المنطقة خلال الأيام الماضية.

وقال جوكينو فيدل ميكايو محافظ مقاطعة فشودة، فى تصريحات صحفية، إن منظمات إنسانية تقدم العون والغذاء لآلاف اللاجئين الذين عبروا الحدود من ولاية جنوب كردفان إلى ولاية أعالى النيل.

وأضح ميكايو أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر كانت من أولى المنظمات التى توجهت للمنطقة لتقديم المساعدات، لكن المساعدات غير كافة بسبب توافد اللاجئين بصورة يومية، وأضاف أن الأمم المتحدة حالياً تقوم بتسجيل اللاجئين لمعرفة العدد الحقيقى.

وعلى الصعيد نفسه، قال القس إدوارد ديما رئيس الكنيسة المعمدانية فى جنوب السودان، إن 4 أشخاص على الأقل من هؤلاء اللاجئين لقوا حتفهم بسبب الجوع ونقص الغذاء، مضيفاً أن الكنيسة قدمت مساعدات إنسانية للاجئين السودانيين إلا أنها غير كافية.

ووصف حالة اللاجئين بأنها تنذر بالخطر حيث يفترشون الأرض بلا مأوى أو غذاء.