بالصور| تشييع جنازة قتلى انفجار الضاحية الجنوبية في لبنان و"نصر الله": مستعد للقتال في سوريا بنفسي

كتب : عمرو عز الدين ووكالات السبت 17-08-2013 20:37

ارتفعت حصيلة تفجير الضاحية الجنوبية في بيروت، معقل حزب الله حليف دمشق، إلى 22 قتيلا أمس الجمعة، في هجوم تبنته جماعة غير معروفة، وشيعت جنازة ضخمة شارك فيها الآلاف من اللبنانيين بالإضافة لأهالي الضحايا، فيما اتهم الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصرالله "جماعات تكفيرية" بالوقوف وراء التفجير الدامي.

وقال نصرالله "لا أريد أن أحسم الآن وأقول إن تفجيرات الأمس هي مسؤولية الجماعات التكفيرية، لكن الترجيح الكبير جدا هو هذا، بحسب المؤشرات والمعطيات وكل ما يتوافر لدينا"، وذلك في خطاب عبر شاشة عملاقة أمام الآلاف من مناصريه في إحدى بلدات جنوب لبنان.

كما أعلن استعداده التوجه شخصيا إلى سوريا وقال "إذا احتاجت المعركة مع هؤلاء الإرهابيين التكفيريين أن أذهب أنا وكل حزب الله إلى سوريا، سنذهب إلى سوريا".