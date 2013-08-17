مصادر قضائية: 42 قيادة إخوانية متورطة فى حرائق بني سويف

ألقت قوات الجيش والشرطة بمحافظة بنى سويف القبض على 10 من أنصار الإخوان المسلمين فى بني سويف حاولوا كسر حظر التجوال امس وتم تسليمهم الى قوات الشرطة.

فيما حاول انصار الاخوان المسلمين عقب صلاة العشاء بمسجد عمر بن عبدالعزيز بميدان المديرية الخروج فى مسيرات تندد بالانقلاب،الا ان قوات الجيش اعطتهم مهلة للانصراف من اماكنهم والالتزام بحظر التجوال المفروض على المحافظة لتحقيق الامن، وتم انهاء الاعتصام من قبل عناصر الاخوان المسلمين.

وفر الطرفين الى الشوارع الجانبية فيما انهارت اجزاء كبيرة من محكمة بنى سويف الابتدائية الموجودة فى ميدان الشهداء بميدان المديرية بسبب اندلاع النيران داخله على مدار اليومين لفشل قوات الاطفاء فى انقاذ المبنى بعد ان استولى انصار الاخوان على سيارات المطافى وقيامهم باحراق بعضهمبينما وقعت عمليات كر وفر بين انصار الاخوان وعدد من اهالى مدينة بنى سويف امام الجامعة وتبادلوا اطلاق الاعيرة النارية الا ان قوات الجيش نجحت فى انهاء الاشتباكات بينهم.

وقام عدد من المواطنيين بتكوين لجان شعبية ودروع بشرية لحماية كنيسة المطرانية ببنى سويف وكنيسة مار جرجس بالواسطى تحسبا لاى هجوم من انصار المعزول على الكنيستين

> من جانبه امر المستشار محمد مجدى البيتيتى محافظ بنى سويف اللواء ابراهيم هديب مدير الامن بارسال سيارات اطفاء الى عدد من المنشأت التى تم احراقها منذ يومين ومازالت النيران مشتعلة بها.

وكان وزير الداخلية محمد ابراهيم،قد قام بالاتصال بمدير الامن وطلب منه حصر التلفيات الموجودة باقسام الشرطة التى تم احراقها ووجه لوما له على انسحاب الشرطة من شوارع المحافظة مما دعا مدير الامن الى عقد اجتماع عاجل مع اللواء زكريا ابوزينة مدير المباحث الجنائية والعميد خلف حسين رئيس المباحث الجنائية وعمل اكمنة متحركة داخل شوارع المحافظة لمحاولة ايقاف عمليات النهب من قبل البلطجية التى طالت عدد من البنوك.

وكان مدير بنك (باركليز ببنى سويف ) قد قدم بلاغا الى مديرية امن بنى سويف بقيام عدد من المجهولين باقتحام البنك وسرقة محتوياته فيما قام حراس بنك التنمية والائتمان المجاور لقسم شرطة بنى سويف بالتصدى لعدد من البلطجية الذين حاولوا الاستيلاء على محتويات البنك

> وقال المستشار محمد مجدى البتيتى محافظ بنى سويف:” ان هناك اجتماع امنى على مستوى عال تم عقده فى ديوان مديرية الامن ضم الامن الوطنى والمباحث الجنائية وتم ارسال فاكس الى رئيس الوزراء حازم الببلاوى لارسال تعزيزات امنية من القوات المسلحة لمساندة الشرطة فى اعمالها”.

واضاف ان 250 مدرعة وصلت للمحافظة تضم 3 كتائب كل كتيبة تضم 3 سرايا كل سرية بها عدد من 33 مجند الى 99 مجند لحفظ الامن.

واشار المستشار البتيتى الى انه تم ارسال عدد من المدرعات الى مجمع محاكم بنى سويف بعد المواجهات التى وقعت امامه وتصدت لها قوة الشرطة التى تقوم بتامين المجمع.

وقال :”انه وجه قوة من القوات المسلحة الى 4 من البنوك بعد ان قام عدد من البلطجية بنهبها”،مضيفا:” ان الهدوء الامنى عاد الى الشارع بعد التزام المواطنين بحظر التجوال”.

واشار محافظ بنى سويف الى ان عمليات السلب والنهب لديوان المحافظة الذى تم اشعال النيران به وصلت الى 82 الف جنيه وضياع عدد من ملفات الشئون القانونية واداراة الازمات بالمحافظة وخدمة المواطنين.

> فى سياق متصل اكد مصدر قضائى ببنى سويف ان هناك 42 قيادة اخوانية فى بنى سويف وراء الحرائق التى طالت مبنى محكمة بنى سويف الابتدائية واحراق اقسام شرطة بنى سويف وببا وسمسطا والواسطى ومبنى الامن الوطنى ببنى سويف وديوان عام المحافظة والجراج والبوابة الالكتورنية التابعة له واستراحات قيادات الديوان العام ومكتب اتصالات تابع لوزارة الاتصالات واقتحام مبنى القوى العاملة ومجلس مدينة بنى سويف.