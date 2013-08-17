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سناتور جمهوري ينتقد أوباما لإخفاقه فى قطع المساعدات عن مصر

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سناتور جمهوري ينتقد أوباما لإخفاقه فى قطع المساعدات عن مصر سناتور جمهوري ينتقد أوباما لإخفاقه فى قطع المساعدات عن مصر

وجه السناتور راند باول عضو مجلس الشيوخ الأمريكى عن الحزب الجمهورى انتقادات حادة للرئيس باراك أوباما لإخفاقه فى قطع المساعدات الأمريكية عن .

ونقلت  ان بى سي   الأمريكية الليلة عن باول قوله ” ان القانون الامريكى واضح وصريح للغاية ، حيث ينص على ضرورة تجميد المساعدات الامريكية فى حالة وقوع انقلاب عسكرى ، وذلك بغض النظر عن الظروف التى وقع فيها” – حسب باول -.

واتهم السناتور باول الرئيس الامريكى بتجاهل ما يحدث فى مصر رغم سقوط أكثر من 500 قتيل والف جريح خلال هذا الاسبوع وحده ، واستمرار تصاعد حالة الفوضى فى مصر ، وطالبه بالكف عن تجاهل ما يحدث فى مصر ووقف جميع المساعدات الامريكية التى تقدم اليها .

وفى معرض التعليق على الكلمة التى ألقاها الرئيس الامريكى باراك اوباما مؤخرا حول مصر ، أشاد السناتور بوب كروكر العضو الجمهورى البارز فى لجنة العلاقات الخارجية التابعة لمجلس الشيوخ الامريكى بانتقاد اوباما للإجراءات التى قام بها الجيش المصرى ، ولكنه قال إنه ” كان يتعين على أوباما أيضا ان يطالب المتظاهرين من الإخوان المسلمين بالتزام جانب الهدوء” .

وتابع كروكر يقول ” ان اوباما كان على صواب عندما انتقد إجراءات الجيش المصرى ، ولكننى كنت أتمنى من أوباما أن يؤكد وبشكل واضح على ضرورة تصرف الإخوان المسلمين بشكل أكثر مسئولية” ، ودعا كروكر البيت الابيض إلى ضرورة العمل بشكل نشط مع الدول الاخرى المجاورة لمصر من أجل الحد من التوتر هناك وإعادة مسيرة الديمقراطية الى مسارها مرة اخرى .

من جانبها ، اشادت نانسى بيلوسى زعيمة الأقلية فى مجلس النواب الامريكى بقرار الرئيس أوباما الأخير إلغاء مناورات “النجم الساطع ” والتى كان من المقرر اجراؤها مع مصر فى الشهر القادم ، وقالت ” إن أوباما كان على صواب عندما أدان بشدة أعمال العنف الفظيعة التى تحدث فى مصر وقرر إلغاء المناورات العسكرية مع الجيش المصرى “.

وطالبت بيلوسى بضرورة إنهاء حالة الطوارىء التى أعلنت مؤخرا فى مصر وقالت ” لقد بات من الواضح أن العنف يولد المزيد من العنف وأنه سوف يؤدى فقط إلى الانحراف عن طريق تشكيل حكومة شاملة تضم مختلف أطياف المجتمع المصرى “.

أ ش أ

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