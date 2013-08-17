كيف تسعف شخصاً أنت أول من شاهده

فرضت علينا الظروف السياسية الحالية وقوع كثير من الضحايا، سواء قتلى أو مصابين، وأصبح من واجبنا إنسانيا أن تعامل مع كل الأطراف، أيا كانت اتجاهاتنا، لذلك نقدم لك مجموعة من النصائح لإنقاذ حياة شخص واقع الأرض.

فى البداية يقول الدكتور أحمد رمزى مدرب دولى معتمد بالإسعافات الأولية، إنه يجب أن تكون متأكداً من تأمين نفسك، خاصة فى ظل تلك الظروف غير المضمونة، فربما كان هناك قناصة أو شىء من هذا القبيل فى مكان قريب وعند مساعدتك للشخص يقتنصك فيزيد عدد المصابين بدلاً من تقليلهم.

ولا بأس من الاستعداد عند الخروج من أى مكان وأن يتوافر معاك قفازات طبية أو اى مادية يجوز استخدامها كمادة عازلة لمنع نقل العدوى وإذا لم يتوفر استخدام أى شىء بلاستيكى حتى لو "كيس زبالة".

ويجب إن تدرك شيئا هاما - ما لم تكن طبيبا- دورك ليس علاج المريض وإنما دورك يقتصر على تثبيت الحالة المرضية للمصاب ونقله إلى أقرب طبيب أو مستشفى لتعامل معه بالطريقة الصحيحة.

إذا أمنت المكان فافحص المريض وحدد إصابته ثم اتصل 123 هو رقم الإسعاف وحاول إن تكون دقيق فى وصفك ولا مانع من فحص نبض المصاب من خلال وضع إصبعيك على رقبته لبيان النبض وحالته.

حاول وضع المصاب فى حالة مفرودة على الظهر، ما لم يكن هناك شك فى وجود كسور بالجسم، ثم قم بفتح فمه عن طريق يد على الجبهة والأخرى على عظمة الذقن.

فى مثل تلك الحالات وخاصة فى أماكن انتشار الإسعاف لابد من معرفة أماكن عربات الإسعاف والمسعفين لمحاولة إيصال المصاب فى أقرب وقت لضمان تقليل الخسائر.