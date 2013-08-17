فى 3 خطوات فقط.. تعامل مع كسور الأطراف

مع حدوث مشاحنات واشتباكات بالتظاهرات، فإن حدوث كسور بالأطراف غالباً ما تكون هى الإصابة الغالبة على تلك الحالات.

ويقول الدكتور محمد فتوح استشارى الجراحة العامة ورئيس جمعية أطباء التحرير، إن الكسور غالبا ما تكون بالأطراف ويجب على الشخص المساعد أن يعلم أنه يساعد على التقليل من إحداث مضاعفات للمصاب وليس علاج المصاب.

ولإسعاف مصاب بكسر بالأطراف يجب اتباع الآتى:

أولاً: قم بتثبيت مكان الكسر لتقليل الآلام الناتجة عن الكسر وتقليل المضاعفات مثل جرح شريان أو أزياء عصب.

ثانياً: قم بتثبيت مكان الكسر بأى شىء صلب موجود أمامك، قطعة خشب أو حديد أو جلد صلب.

ثالثاً: قم بربط القطعة الصلبة بمكان الكسر، إذا كانت الإصابة باليد قم بتعليق اليد بالرقبة، إما إذا كانت بالساق فساعده على الوقوف، وقم بنقله إلى أقرب مستشفى لعلاجه.

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