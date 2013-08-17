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فيديو..شاهد..حسرة أهالى شهداء الإسكندرية أمام المشرحة

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فيديو..شاهد..حسرة أهالى شهداء الإسكندرية أمام المشرحة فيديو..شاهد..حسرة أهالى شهداء الإسكندرية أمام المشرحة
الاسكندرية – أميرة عوض:
منذ 47 دقيقة 41 ثانية

شهدت مشرحة كوم الدكة بالاسكندرية حالة من الصراخ والعويل من أهالى الشهداء الذين لقو مصراعهم أمس فى الاشتباكات الدامية بين أنصار المعزول محمد مرسى وبين الأهالى بمنطقتى سموحة والابراهيمية، وأسفرت الاشتباكات عن مقتل 38 شخص والعشرات من الاصابات , بالرصاص الحى والاسلحة البيضاء.

واتهم مواطنى الإسكندرية مليشيات الإخوان المسلمين بقتل أبنائهم, وأدان وائل سمير المنسق العام لحركة ثوار 30 يونيو بالإسكندرية الاهمال الموجود داخل المستشفى الرئيسى الجامعى والذى أدى إلى وفاة خالد محسن أمام 42 عام عضو بحزب الدستور, موضحاً أن خالد أصيب فى إشتباكات أمس بمنطقة سيدى جابر برصاص مليشيات الإخوان المسلمين فى القلب والصدر أثناء تصويرة للاشتباكات, وعندما وصل إلى المستشفى الجامعى لم يجدوا أطباء لإسعافه رغم وجود عدد كبير من المصابين تسيل دمائهم وهو ما دفعهم لنقله لمستشفى آخر، إلا أن الوقت لم يسعفهموتوفى  عقب وصول الطبيب.

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