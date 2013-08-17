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الألمانية: القبض على صفوت حجازي و6 من أعضاء الإخوان بعد تتبع هاتف شقيقه

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الألمانية: القبض على صفوت حجازي و6 من أعضاء الإخوان بعد تتبع هاتف شقيقه الألمانية: القبض على صفوت حجازي و6 من أعضاء الإخوان بعد تتبع هاتف شقيقه

صفوت حجازي

قال مصدر أمني لوكالة الأنباء الألمانية، إن قوات الأمن تمكنت من القبض على القيادي بجماعة الإخوان المسلمين المطلوب أمنيًا، صفوت حجازي، و6 من أعضاء الجماعة في إحدى الشقق السكنية فى منطقة مدينة نصر.

وأضاف المصدر في تصريحات صحفية، مساء اليوم السبت، أن قوات الأمن تمكنت من التوصل إلى صفوت حجازي بعد القبض على شقيقه، صباح السبت، فى مسجد الفتح بوسط القاهرة، وجرى تتبع صفوت حجازي من خلال الهاتف المحمول الخاص بشقيقه والوصول إليه، وحوصرت الشقة بواسطة قوات الأمن المركزي، والمباحث، والعمليات الخاصة، ونجحت فى القبض عليه والمجموعة المرافقة.

يذكر أن صفوت حجازي مطلوب في العديد من القضايا، وأبرزها التحريض على القتل والعنف.

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