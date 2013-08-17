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استراحة – أورلاندو يصعق الزمالك.. وشيكا يتعادل

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استراحة – أورلاندو يصعق الزمالك.. وشيكا يتعادل استراحة – أورلاندو يصعق الزمالك.. وشيكا يتعادل

تابع معنا مباراة الزمالك ومضيفه الجنوب إفريقي أورلاندو بايرتس ضمن الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

الزمالك يبحث عن نتيجة إيجابية بعد البداية البطيئة بالتعادل مع الأهلي ثم الخسارة أمام مضفيه الكونجولي ليوبار.

وزاد احتياج الزمالك للفوز بعد انتصار الأهلي في الجولة الجارية على مضيفه الكونجولي ليوبار، إذ بات الفريق الأبيض في مؤخرة المجموعة بمفرده.

تابع التشكيل والنتيجة بزيارة هذا الرابط..

وسجل ليلوكس باسيلا هدفا لأورلاندو في الزمالك مع الدقيقة 27 بعد خطأ كبير من صلاح سليمان في الرقابة الفردية.

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