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مظاهرة للحوثيين بصنعاء تندد بهجمات الطائرات الأمريكية بدون طيار

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مظاهرة للحوثيين بصنعاء تندد بهجمات الطائرات الأمريكية بدون طيار مظاهرة للحوثيين بصنعاء تندد بهجمات الطائرات الأمريكية بدون طيار

تظاهر الآلاف من عناصر جماعة "حوثية" بالعاصمة اليمنية صنعاء، مساء اليوم، للتنديد بعمليات القتل التى تقوم بها طائرات أمريكية بدون طيار، وتستهدف عناصر مفترضين من تنظيم القاعدة.

وطاف المتظاهرون شوارع صنعاء، رافعين لافتات ترفض هذه العمليات وقتلها لمواطنين يمنيين أبرياء.

وقال الناطق الإعلامى للحوثيين، على البخيتى، لمراسل الأناضول إن "أنصار الله يرفضون هذه العمليات التى تقوم بها أمريكا من اختراق للمجال الجوى وقتلها للأبرياء".

وحمَّل البخيتى، الرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى وحكومة الوفاق الوطنى، مسئولية ما يحدث، وقال: "السلطات الأمريكية تقول إنها تنفذ العمليات تحت علم وموافقة الرئيس هادى وحكومة الوفاق، ونحن نطلب منهم الرد على هذه التصريحات".

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