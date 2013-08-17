أسيوط: اعتماد نتائج امتحانات "الصيدلة"

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اعتمد رئيس جامعة أسيوط اليوم السبت نتيجة امتحانات نهاية العام لكلية الصيدلة.

وصرح الدكتور زيدان زيد إبراهيم عميد الكلية بأن النتائج جاءت بالنسبة للفرقة الإعدادية حيث بلغت نسبة النجاح 98ر94 % وحصل 57 طالبا على تقدير عام امتياز، و301 طالب على تقدير عام جيد جدا، و223 طالبا على تقدير عام جيد.. والأوائل هم: آية ممدوح سليمان، رانيا ممدوح كامل، أحمد محسن كامل، ابتسام خالد صلاح، أحمد خضر مخيمر، أحمد محمود مصطفى، دينا عبد الله كمال الدين، دينا محمد أحمد، فاطمة الزهراء علي محمد، أسماء أبوزيد أحمد، عبير عصام محمد، وسارة فتحي حسين.

> وأوضح أن نتيجة الفرقة الأولى جاءت بنسبة نجاح 16ر95% وحصل 135 طالبا على تقدير عام امتياز، و342 طالبا على تقدير عام جيد جدا، و190 طالبا على تقدير عام جيد.. والأوائل هم: فهمي كيلاني فهمي، هيثم محمد صدقي، هويدا محمود عبد الحميد، مريانا ماهر كامل، عبد الرحمن أحمد فرغلي، شرين موريس فتحي، نورهان صلاح عبدالموجود، محمود عبد العال محمد، كيرلس ادوارد مجلع، و دميانة مكرم رياض.

> وأشار إلى أن نتيجة الفرقة الثانية بلغت نسبة النجاح فيها 72ر88% وحصل 8 طلاب على تقدير عام امتياز، و43 طالبا على تقدير عام جيد جدا، و82 طالبا على تقدير عام جيد.. والأوئل هم: أحمد عبد الفتاح محمد، أميرة أشرف نصر، أيمان البدري محمد، أحمد حسين حسين، فيبي روفائيل صدقي، رجاء سالمان عبد المنعم، ماريا محسن مكين، أمل عبد الستار عبادي، نبيل حشمت لمعي، وريهام سعد محمد.

> والفرقة الثالثة بلغت نسبة النجاح 73ر96 % وحصل 67 طالبا على تقدير عام امتياز، 271 طالبا على تقدير عام جيد جدا، و338 طالبا على تقدير عام جيد.. والأوائل هم: فاطمة يحيى عبد العظيم، محمد عاطف فاضل، مروة محمد خليفة، مصطفى أحمد حسن، آلاء أحمد عبد الرحمن، أحمد جمال حمدان، آية الله محمد دويني، شروق محمد حسين، هالة محمد عبد الرحمن، و الشيماء جمال رزق.

> وبلغت نسبة النجاح فى الفرقة الرابعة 18ر96% وحصل 41 طالبا على تقدير عام امتياز، و244 طالبا على تقدير عام جيد جدا، و400 طالب على تقدير عام جيد..وأوائل الخريجين الحاصلين على تقدير عام امتياز مع مرتبة الشرف هم: هيثم هشام محمد، خالد أبو الفتوح عبد المحسن، أحمد بركات ابراهيم، آية منير مصطفى، سارة ابراهيم محمد، محمد نبيل أبوزيد، إسراء محمود مصطفى، هاني سامي منصور، أيمن عاصم عبد المنعم، و أحمد عبد الفتاح.