التشكيل - جنش يحمي عرين الزمالك أمام أورلاندو في وجود شيكابالا

يحمي محمود عبد الرحيم جنش عرين الزمالك بدلا من عبد الواحد السيد في مباراة الفريق أمام أورلاندو بايرتس في دوري أبطال إفريقيا يوم السبت.

ويحل الزمالك ضيفا على الفريق الجنوب إفريقي في ثالث جولات مرحلة المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويلعب أمام جنش بديل الحارس الأساسي عبد الواحد السيد، الثنائي صلاح سليمان وحمادة طلبة في غياب محمود فتح الله للإيقاف، وعلى الطرفين محمد عبد الشافي وأحمد سمير بعد تماثلهما للشفاء.

ويعود في وسط الملعب نور السيد العائد من الإيقاف، ويتواصل وجود هاني سعيد كمحور ارتكاز دفاعي وعلى الطرفين يلعب إسلام عوض، وعمر جابر.

وفي الهجوم يخوض محمود عبد الرازق "شيكابالا" المباراة منذ البداية وأمامه أحمد عيد عبد الملك.

ويحتفظ طولان بعدة أوراق رابحة على مقاعد البدلاء في وجود محمد إبراهيم، أحمد حسن، وحازم إمام وسعيد قطة.