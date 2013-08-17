بالصور| ملثمون يحرقون أحد محلات السوريين بدمياط

كتب : سهاد الخضري منذ 7 دقائق

أقدم ملثمون على إحراق البوابات الخارجية لأحد أكبر المحلات السورية بشارع الجلاء بمدينة دمياط، وأُغلقت كافة المحلات السورية بدمياط.

وأفاد شهود عيان، لـ"الوطن"، قيام أربعة ملثمين يستقلون درجات بخارية بإلقاء زجاجات المولتوف على المحل.

واشترك عدد من أبناء الجالية السورية بدمياط في مسيرات تابعة لأنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، رافضين ما وصفوه بـ"الانقلاب العسكري" على شرعية الشعب.

وكان مجهولون حطموا عيادة الدكتور عبده البردويل نقيب الأطباء ومسؤول حزب الحرية والعدالة بباب الحرس، كما تم تحطيم سيارة الدكتور أسامة جاويش وعيادته وتم حرق معمل تحاليل الدكتور رضا سلطان القيادي الإخواني، بسوق الحسبة، كما تم تحطيم عيادة الدكتور ياسين مقلد بالكامل، وألقى مجهولون ملثمون زجاجات المولتوف على منزل الدكتور سعد عمارة بمدينة دمياط الجديدة.

من جانبها، استنكرت جماعة الإخوان المسلمين بدمياط أعمال الحرق والتخريب لممتلكات قادتها، ووصفت القائمين بتلك الأعمال بالبلطجية المأجورين.