لقاء العمالقة في "هذا صديقي"

اجتمع ثلاثة عمالقة في عمل غنائيّ واحد، أصدر مؤخّراً ليُذاع عبر أثير إذاعات الوطن العربي كافّة، فكانت الأغنية بعنوان "هذا صديقي"، وهي من أشعار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم "فزاع"، ولي عهد إمارة دبي رئيس المجلس التنفيذيّ، ومن ألحان سفير الألحان الفنّان فايز السعيد، ومن غناء "فنّان العرب" محمد عبده.

وكعادته أبدع "فزاع" في كتابة قصيدة تضجّ بالحكم ومعاني الصداقة والعلاقات الإنسانيّة القائمة على التآخي والتعاون والنخوة والشّهامة وأبعاد الرجولة وقيمة الصديق الحقيقيّ الوفيّ، فيما وضع سفير الألحان فايز السعيد لمساته السحريّة في التلحين ووضع موسيقاها لتناسب صوت وحنجرة فنان العرب محمد عبده الذهبيّة، فيُصبح العمل في النهاية مكتمل النصاب.

أغنية"هذا صديقي" وزّعها المايسترو محمد صالح، وتولّى تنفيذ الهندسة الصوتيّة كلّ من بشار البكر وزاهر الجعفر وماجد صالح وطيف عادل، أمّا عمليّة المكساج فتولاّها جاسم محمد، وتمّ تسجيلها في "استديوهات فايز السعيد ساوند أند ميديا" بدبي.

وتقول مطلع كلماتها:

( ياللي سألتوا وش سبايب غيبتي يا سائلين

السـر ..بين اقــلام قـيـفـاني وبيـن اوراقـها

أغـيب لجل آحـ س منـكم بالمـوده والحـنين

والشمس لو غابت عن العين لابد اشراقها

وابـواب قلـبي للوجـيه الطيّـبه في كل حين

مبطلة..ما فيه واحد يستطيع إغلاقها

تواضعي لله .. ثم للعالم المتواضعين

اللي إلى فارقتها، يصعب علي فراقها

لو قلت أنا بارضي جميع أذواقكم يا سامعين)

من ناحية أخرى حل سفير الألحان فايز السعيد ضيفاً على حلقة ختام عيد الفطر السعيد التي بثتها قناة "أبوظبي الإمارات" على الهواء مباشرة عبر برنامج "من العايدين" وكانت حلقة تكريمية للفنان الشامل ونجم دراما رمضان فايز السعيد، نجاح مسلسله الدرامي الأول "يا مالكاً قلبي" الذي عرضته القناة نفسها وشاركت في إنتاجه.