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راغب علامة يتألق في حفل نجوم "أراب أيدول"

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راغب علامة يتألق في حفل نجوم "أراب أيدول" راغب علامة يتألق في حفل نجوم "أراب أيدول"

ضمن جولتهم الفنية في أكثر من بلد عربي المقرّر أن يُحييها نجوم برنامج "أراب أيدول" في موسمه الثاني، شارك السوبر ستار راغب علامة حفل نجوم "أراب أيدول" الأوّل في دبي، بمركز دبي التجاريّ، إلى جانب كلّ من محمد عساف الحاصل على لقب "محبوب العرب"، وفرح يوسف، وسلمى رشيد، وأحمد جمال.
بدأت الحفلة بظهور مواهب "أراب أيدول" الواحد تلو الآخر، حيث قدّم كلّ فنّان منهم ثلاث أغانٍ تقريباً، تفاعل معها الجمهور بشكل كبير. وأثناء الحفلة طلب المصريّ أحمد جمال الوقوف دقيقة صمت على أرواح شهداء الذين لقوا مصرعهم، فيما ظهرت فرح وسلمى أنيقتين، وقدّمتا العديد من الأغاني التي تفاعل معها الحضور بحماس شديد، بينما وجّه الفلسطيني محمد عساف حامل اللقب، لحظة ظهوره على خشبة المسرح، تحية لأهل فلسطين والقدس، وكان يؤدّي أغانيه مرتدياً الكوفيّة الفلسطينيّة.
أمّا راغب علامة فظهر أكثر تألقاً في هذه الحفلة، وقدّم مجموعة متنوّعة من أغانيه المعروفة القديمة والجديدة، وشارك نجوم "أراب أيدول" أغنية "تريو" في ختام الحفلة؛ قدّمها مع محمّد عساف وفرح يوسف وسلمى رشيد.

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