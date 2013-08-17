الأرز والتفاح والجزر لمقاومة الإمساك لدى الأطفال

سألت قارئة ابنى حديث الولادة، ويعانى من إمساك بشكل مستمر مع العلم أننى أعتمد على اللبن الخارجى وليس لبن الثدى.

يجيب على هذا التساؤل دكتور عماد شكرى استشارى أمراض الأطفال قائلا بعد فترة من ولادة الطفل، قد يعانى من الإسهال حيث تشعر الأم بتغير فى درجة ليونة أو سيولة البراز، وقد يحدث الإسهال نتيجة تلوث الطعام كما قد يصاب الطفل بعسر الهضم، نتيجة تناوله طعاما ثقيلا على معدته وبعض الأمهات قد تخطىء وتعطى أطفالها مضادات حيوية دون استشارة الطبيب، مما يمثل خطورة ويؤدى للإسهال وإذا لاحظت الأم تغييرا فى قوام البراز، وتكرر ذلك أكثر من مرة، فلابد من منع إعطاء اللبن الخارجى للطفل لمدة 24 ساعة، أما إذا كان الطفل يرضع من الثدى فلابد من تقليل عدد الرضعات، ووقتها مع إعطائه عددا من الوجبات كالجزر والأرز والتفاح والرمان فتلك الأغذية تساعده على تجاوز الإمساك مع ضرورة الامتناع عن إعطائه الكراوية لأن لها مفعولا ملينا والمشروبات الغازية تسبب أيضا الغازات والمغص وفى حالة الإسهال الشديد لابد من منع كل أنواع الألبان، سواء كان طبيعيا أو خارجيا لذا لابد من متابعة الطفل ومعرفة كيف يمكنك جعله يتجاوز هذا المرض حتى لا يؤثر على صحته.