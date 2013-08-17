برنامج الغذاء العالمى يمنح الأردن 24 مليون دولار لدعم المناطق الأكثر فقرا

وافق برنامج الغذاء العالمى على منح الأردن 24 مليون دولار لتمويل مشروع لدعم المناطق الأكثر فقرا فى المملكة ضمن مشروعات برنامج الغذاء العالمى.

وقال وزير المياه والرى ووزير الزراعة الأردنى الدكتور حازم الناصر- فى تصريح صحفى اليوم /السبت/- "إن المشروع سيوجه خلال المرحلة الأولى منه إلى مناطق الريف الأردنى بهدف إيجاد فرص عمل ودعم غذائى مباشر إلى 160 ألف مستفيد".

وأضاف أنه تم إعداد وثيقة للمشروع خلال العام الماضى من خلال التعاون المباشر بين خبراء من برنامج الغذاء العالمى ومن وزارة الزراعة الأردنية وبمشاركة الجهات ذات العلاقة فى المملكة، مشيرا إلى أن الفترة الحالية هى تحضيرية لمشروع أكبر فى السنوات المقبلة.

وأوضح الناصر أن المشروع يتضمن أنشطة تشمل الدفع مقابل العمل لتنفيذ بعض المشاريع التنموية بهدف إيجاد فرص عمل لتنعكس إيجابا على الفئة المستهدفة حيث ستراعى خصوصيات كل منطقة على حدة.

وأشار إلى أن المشروع يقدم الدعم الغذائى المباشر لبعض الفئات المستهدفة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى، ويعمل على رفع وبناء قدرات الفئة المستهدفة لتحسين الأداء وزيادة الإنتاجية، وتوعية المستفيدين فى الأمور الصحية والتغذوية.

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