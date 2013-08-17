كى الشعيرات الدموية كهربائيا لعلاج نزيف الأنف

يوضح دكتور عماد شكرى، استشارى أمراض الأطفال، قائلا: من أهم الأمراض التى يعانى منها الأطفال فى مرحلة الطفولة المبكرة اللحمية، وهى غالبا ما يشعر بها الطفل وتسبب له بعض الآلام، وتكون عبارة عن نسيج ليمفاوى يوجد خلف سقف الحلق وهو بمثابة دفاع عن الجهاز التنفسى ضد الميكروبات إلا أن اللحمية قد تصبح مصدرا للمتاعب مما يتطلب استئصالها نتيجة تضخمها بفعل الميكروبات، مما يجعل الطفل يشعر بصعوبة التنفس ويدفع الطفل للتنفس من الفم مع شعور الطفل بالشخير أثناء الليل والشعور بالتهابات متكررة فى الأذن مع تعرض الطفل لنوبات سعال مع فقدان الشهية، وقد يتعرض الطفل لحدوث نزيف الأنف والسبب الأساسى فى ذلك هو الاحتقان الموضعى للشعيرات الدموية نتيجة الزكام، لذا لابد من جعل الطفل يجلس ورأسه مستقيم مع الضغط أعلى الأنف بالمنديل، وفى حالة تزايد الأمر لابد من اللجوء للطبيب لإجراء كى للشعيرات الدموية كهربائيا مع ضرورة الانتباه فى التعامل مع الطفل حتى لا يتزايد الأمر لديه وينتج عنه سلسلة من الاضطرابات المرضية فكثيرا من الأمهات قد تنظر لتلك الالتهابات على أنها بسيطة ولا تفكر فى الجور إلى الطبيب وهذا خطأ كبير لأن ذلك الأمر قد ينتج عنه صعوبة فى التنفس لدى الأطفال مع الرغبة فى القىء فى كثير من الأحيان.

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