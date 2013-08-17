منظمة السلام الأخضر: الأعشاب الطبية الصينية تحمل مبيدات سامة

فى تقرير لصحيفة "اليوم الألمانية" وجد أن فى البلدان المستوردة للأعشاب الطبية الصينية، أن هذه الأعشاب تحتوى على مبيدات وسموم، ووفقا لمنظمة "السلام الأخضر" وجد أن الأعشاب الصينية بها تركيزات تسبب قلق جزئى للأشخاص الذين يتناولونها.

> بتكليف من منظمة "السلام الأخضر " تم إجراء دراسة على الطب الصينى التقليدى فى سبعة بلدان مستوردة للأعشاب الصينية فى نوفمبر 2012حتى إبريل 2013 منها ألمانيا وهولندا وبريطانيا العظمى والولايات المتحدة، وأثبتت الدراسة أن 36 عينة تم فحصها ووجد أنها تحتوى على مواد سامة تحتوى على مخلفات المبيدات شديدة الخطورة وصنفت من قبل منظمة الصحة العالمية أنها تجاوزت الحد القانونى إلى حد كبير.

> وفى تقرير لمنظمة الصحة العالمية صنفت بعض العناصر الفعالة فى المبيدات المتواجدة فى الأعشاب الصينية أنها أكثر خطورة وذلك نتيجة لتحقيق أجرته منظمة السلام الأخضر على عينات من الأعشاب فى بعض الدول المستوردة ووجد أن نتائج التحقيق فى غاية الخطورة نظرا لتواجد المبيدات الخطرة على صحة الإنسان.