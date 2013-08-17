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مجلس الوزراء المصري يثمن مواقف الإمارات

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مجلس الوزراء المصري يثمن مواقف الإمارات مجلس الوزراء المصري يثمن مواقف الإمارات

  ثمن مجلس الوزراء المصري مواقف المملكة العربية والإمارات العربية المتحدة والبحرين والكويت وليبيا والجامعة العربية وغيرها من الدول الصديقة والشقيقة التي أعلنت انحيازها لصالح قوى الشعب ودعمها في مواجهة الإرهاب.

وقال المستشار الاعلامي لرئاسة مجلس الوزراء الدكتور شريف شوقي في بيان له اليوم إن ما حدث أمس الجمعة وسجلته كاميرات التليفزيون من أعمال حرق وتدمير واعتداءات هو شهادة إدانة سيسجلها التاريخ أبد الدهر ضد أعضاء تنظيم الإخوان وكل من ينتمي له.

وأضاف أن العالم أجمع رأى بالأمس حجم الفظائع التي ارتكبتها تلك العناصر الإجرامية وكان بالإمكان أن تتضاعف تلك الاعتداءات والأعمال الخرقاء أضعافاً مضاعفة لولا استبسال رجال القوات المسلحة والشرطة في الدفاع عن المنشآت وتأمين الممتلكات وصدهم لتلك الأعمال الإرهابية وإلقاء القبض على العشرات من المتورطين فيها كل ذلك مع التزام القوات بأقصى درجات ضبط النفس.

وقال إن تعاهد الله وتعاهد شعب العظيم على ألا تتهاون أو تتوانى عن حماية أمن البلاد ضد قوى الإرهاب ومواجهة العابثين والمخربين بيد من حديد وأن تمضى قدما فى تنفيذ بنود خريطة المستقبل لتصنع لمصرالحبيبة التقدم والازدهار الذى تستحقه بفضل الله ورعايته.
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