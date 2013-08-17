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الإخوان تشيع ثلاثة جنازات لأبنائها فى مسيرات بالإسماعيلية

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الإخوان تشيع ثلاثة جنازات لأبنائها فى مسيرات بالإسماعيلية الإخوان تشيع ثلاثة جنازات لأبنائها فى مسيرات بالإسماعيلية

بدأت عقب صلاة العصر ثلاث مسيرات لجماعة الإخوان المسلمين، لتشييع جثامين شيماء حسن من مسجد مخلوف بشارع الدقهلية ومحمد مغاورى من مسجد عثمان بن عفان بمنطقة الحرفى بالشيخ زايد وعلى إسماعيل شقيق عضو مجلس الشعب عن الإخوان بفايد وأحمد إسماعيل بقرية سرابيوم مركز فايد.

فيما تستعد قوات الشرطة والجيش لردع أى اشتباكات أو احتكاكات، وقوات التأمين المتمركزة فى منطقة الصالحين وأمام مجمع المحاكم، وهناك تجمعات الآن بمنطقة الصالحين تنتظر المسيرات العائدة من المدافن، فيما لم يتم الإعلان عن تنظيم مسيرات أو اعتصامات مساء اليوم.

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مصر 365