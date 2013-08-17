البوابة الإلكترونية لمحافظة سوهاج تنشر أخبار المحافظ السابق حتى الآن

بالرغم من صدور قرار وزارة التنمية المحلية بتعيين اللواء محمود عثمان عتيق محافظا لسوهاج، وقيامه بحلف اليمين الدستورية أمام الرئيس المؤقت المستشار عدلى منصور، إلا أن البوابة الإلكترونية لمحافظة سوهاج مازالت صفحاتها تذكر إلى المحافظ السابق يحيى مخيمر فى أخبارها.

يذكر أن محافظ سوهاج هو اللواء محمود عثمان عتيق منذ يوم الخميس الماضى، واستقبل بديوان عام المحافظة اللواء إبراهيم صابر مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، وعقد اجتماعا مع قيادات الديوان بالإضافة إلى قيامه اليوم بزيارة مطرانية الأقباط وتفقد آثار الحريق التى لحق بكنيسة مارى جرجس، وعقد لقاء مع أسقف الكنيسة الأنبا باخوم وعدد من القاسوسة وشعب الكنيسة؛ إلا أن البوابة الإلكترونية للمحافظة لم تعترف به بعد.

البوابة الإلكترونية لمحافظة سوهاج