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دراسة: حبوب منع الحمل تساعد على تقليل نزيف ما بعد الولادة القيصرية

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دراسة: حبوب منع الحمل تساعد على تقليل نزيف ما بعد الولادة القيصرية دراسة: حبوب منع الحمل تساعد على تقليل نزيف ما بعد الولادة القيصرية

كتب : أروا الشوربجي منذ 14 دقيقة

كشف باحثون يابانيون، أن تناول حبوب منع الحمل يقلل النزيف المهبلي الذي تعاني منه بعض النساء بعد الولادة القيصرية، وأوضحوا أنه من المُعتقد أن شوائب التشريح في مكان العملية قيصرية بالرحم هي سبب مثل هذا النزيف.

وقام ماساهيرو تاهارا، الباحث بكلية طب جامعة أوساكا وزملاؤه، بتقييم فعالية العلاج بحبوب منع الحمل التي تؤخذ عن طريق الفم، والتي تحتوي على مركب من هرموني الاستروجين والبروجيستيرون، على 11 امرأة أُصبن بنزيف مهبلي متكرر بعد عمليات ولادة قيصرية.

وأفاد فريق الباحثين في دورية الخصوبة والعقم الطبية أن 10 نساء حدث لديهن تقلص ثم توقف للنزف بعد ثلاث دورات علاجية، أما المرأة الحادية عشرة فقد شُفيت تماما من النزيف غير العادي بعد ثلاث دورات علاج إضافية.

وانتهي الباحثون إلى نتائج تؤيد التداوي الهرموني لعلاج النزيف بين دورات الحيض في مريضات لديهن شوائب في الفترة السابقة على ندوب الرحم الناجمة عن ولادة قيصرية، وأكد الباحثون أنه بالرغم من ذلك يتعين الإشارة إلى أن هذه الدراسة أولية، وهناك حاجة لمزيد من العمل لإظهار الفعالية لدى كثير من النساء قبيل إجراء ولادات قيصرية لهن.

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