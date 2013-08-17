نقيب الصحفيين الليبيين يطالب البرلمان باختيار وزير للإعلام لوضع الضوابط والمعايير

كتب : أ ش أ السبت 17-08-2013 15:59

طالب النقيب العام للإعلاميين والصحفيين الليبيين، مصطفى فنوش، المؤتمر الوطني العام (البرلمان) سرعة تسمية وزير الإعلام لوضع ضوابط ومعايير للإعلام في ليبيا.

وقال فنوش، في تصريح له اليوم، إن "الإعلام في ليبيا يمر بمراحل تتطلب التقنين والتصنيف، لذلك يتوجب الإسراع بتسمية وزير للإعلام في هذه الفترة تحديدا"، مشيرا إلى أن ليبيا تمر بتطورات سياسية وأمنية تحتاج لتنظيم مهنة الإعلام وتتطلب وضع ضوابط ومعايير ودعم لها.

وأكد أن نقابة الإعلاميين لم تستلم أي دعم من الحكومة الليبية، مضيفا أنه "رغم عدم تقاضي النقابة أي مبالغ مالية من الحكومة الليبية، وعدم وجود مقر لها، إلا أنها تتواجد بشكل دائم في المشهد والساحة الإعلامية، وأن أول قضية نجحت بها النقابة هي فك أسر الصحفي الليبىي عمارة الخطابي بالإضافة إلى حل مشكلة صحيفة (البلد) مع هيئة تشجيع ودعم الصحافة الليبية".

وأوضح أن الدولة بعد ثورة فبراير لم تقنن الإعلام والصحافة، وأن الإعلام يحتاج لشخص يحاول تقرب وجهات النظر بين القنوات والصحف والصحافة الإلكترونية، لافتا إلى أن نقابة الإعلاميين انبثقت عن المجلس الأعلى للإعلام الذي انتخب في شهر يوليو من العام 2012 في ملتقى (جادو) للإعلاميين والصحفيين.

ونوه بأن النقابة تتواصل مع رؤساء تحرير الصحف ومديري تحرير الأخبار في القنوات التلفزيونية، مؤكدا أنها غير راضية عما يحدث في الإذاعات التلفزيونية.

وبين نقيب عام الإعلاميين والصحفيين في ليبيا إلى أن تخصص النقابة تنظيم الدورات والتواصل مع اتحادات الصحافة العربية وغيرها وليس سن وتنظيم القوانين واللوائح للإعلام والصحافة الذي من اختصاص وزارة الإعلام.