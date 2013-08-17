جمعية سلفية تطالب السلطات المغربية "بطرد" السفير المصري في الرباط

كتب : الأناضول السبت 17-08-2013 17:08

طالبت جمعية "البصيرة للتربية والدعوة"، التي أسسها عدد من قادة التيار السلفي بالمغرب، السلطات المغربية بـ"طرد السفير المصري في الرباط" إيهاب جمال الدين، وقطع العلاقات مع السلطة القائمة في مصر، داعية إلى اتخاذ قرار حاسم ممن أسمتهم "الانقلابيين".

وأضافت الجمعية، في بيان لها، أن على الهيئات الحقوقية والمجتمعية رفع قضايا ضد "الانقلابيين" لمحاسبتهم على يرتكبوه في حق المعتصمين السلميين، فيما دعت مختلف الفعاليات السياسية والحقوقية المغربية إلى تنفيذ اعتصامات مؤيدة للشرعية ومنددة بـ"الانقلابيين" أمام السفارة المصرية بالعاصمة المغربية الرباط.

واعتبرت جمعية "البصيرة للتربية والدعوة" أن "ما يحدث في مصر هو "محاولة يائسة لسرقة الثورة" و"تشويها صورة الإسلاميين وتصويرهم بصورة المعتدي وهم أصحاب المشروعية الشعبية التي أفرزتها الاستحقاقات الانتخابية".

فيما حذر بيان الجمعية، وهو أول إطار مدني يشكله قادة سلفيون مفرج عنهم من السجون في المغرب، من "أن العنف لا يولد إلا العنف"، وأن "إرادة الانقلابيين ستسوق البلاد إلى نفق مجهول ودوامة فوضى، وأن هناك سعيا بهدف "جر أصحاب الشرعية إلى العنف لإحياء مشروع الفوضى الخلاقة" بحسب بيان الجمعية.

وكانت عدد من المنظمات المدنية المغربية، دعت في وقت متأخر من مساء يوم أمس، إلى "مسيرة وطنية تضامنية مع الشعب المصري"، صباح غد، بالعاصمة المغربية الرباط (وسط) للتنديد بالأحداث التي واكبت قيام الأمن المصري، يوم الأربعاء الماضي، بفض اعتصام أنصار الرئيس المعزول، محمد مرسي، بميداني نهضة مصر ورابعة العدوية بالعاصمة.

وأطلقت ست منظمات غير حكومية "نداء إلى الشعب المغربي"، بهدف المشاركة بكثافة في هذه المسيرة "للتعبير عن رفضه وإدانته لمسلسل التقتيل المستمر" بمصر.

وستنظم هذه المسيرة تحت شعار: "مغاربة ضد الانقلاب الدموي.. ضد المجازر بحق الشعب المصري"، وفق نص النداء.

فيما خرجت أمس مظاهرات في عدد مساجد المغرب عقب صلاة الجمعة، دعت لها جماعة العدل والإحسان (المحظورة في المغرب) للاحتجاج على قمع المعتصمين في ميداني رابعة العدوية و "نهضة مصر" الأربعاء الماضي، وما أعقبه من أعمال عنف خلفت مقتل مئات المصريين من بينهم رجال أمن، حيث رفع المتظاهرون شعارات تطالب بـ"عودة الشرعية " وإنهاء "الانقلاب العسكري" في البلاد.

كما تظاهر عشرات الناشطين الحقوقيين والمحامين المغاربة أمام السفارة المصرية في العاصمة المغربية الرباط، أمس، تنديدا بأحداث العنف الجارية في مصر، مطالبين بطرد السفير المصري من المغرب.