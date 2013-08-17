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الحريري يوازي بين تفجير ضاحية بيروت وحرب حزب الله في سوريا

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الحريري يوازي بين تفجير ضاحية بيروت وحرب حزب الله في سوريا الحريري يوازي بين تفجير ضاحية بيروت وحرب حزب الله في سوريا

كتب : أ ش أ منذ 49 دقيقة

قال رئيس تيار المستقبل اللبناني، سعد الحريري، إن خطاب الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، أمس في ذكرى انتصار يوليو 2006 "كارثي" رغم أنه كان موزونا في بدايته.

وأضاف الحريري، في تغريدة له على موقع "تويتر"، اليوم، "لا أعلم كيف يمكن لرجل مسؤول أن يتناقض مع نفسه بهذا الشكل وينتقل من الدعوة لضبط النفس إلى إعلان استعداده للذهاب إلى سوريا شخصيا"، متابعا "من الجميل أن يتحمس الأمين العام لحزب لله لمحاربة الإرهاب ولكن ما لم نفهمه حتى الآن أسباب رفضه العمل العسكري في مخيم نهر البارد الفلسطيني عام 2008 في شمال لبنان رغم أن السلاح الذي حارب الجيش كان تكفيريا".

واعتبر الحريري أن "نصر الله يفسر الإرهاب وفقا لمصالحه وعليه إذا كان يريد محاربة التكفيريين أن يتشاور مع سائر اللبنانيين وألا يفتح من تلقائه حربا لمصلحة بشار الأسد"، مضيفا أن "منطق حزب الله يذكره بالمنطق الأمريكي لغزو العراق بحجة سلاح الدمار الشامل".

ووصف الحريري تفجير الضاحية الجنوبية أول أمس بـ"الجريمة البشعة على غرار الحرب التي يخوضها حزب الله في سوريا".

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