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فرنسا وألمانيا وبريطانيا تعيد فتح سفاراتها فى اليمن غدًا الأحد

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فرنسا وألمانيا وبريطانيا تعيد فتح سفاراتها فى اليمن غدًا الأحد فرنسا وألمانيا وبريطانيا تعيد فتح سفاراتها فى اليمن غدًا الأحد

صنعاء (أ. ش. أ)

قال مصدر دبلوماسى رفيع فى السفارة الفرنسية بالعاصمة اليمنية صنعاء اليوم، إن سفارة بلاده ستعاود فتح أبوابها غدًا، "الأحد".

وأضاف المصدر فى بيان صحفى له اليوم، أن هذا الإجراء يأتى بعد تأكد السفارة من "تراجع مستوى التهديدات الأمنية فى اليمن".

كانت مصادر دبلوماسية فى السفارتين البريطانية والألمانية بصنعاء أعلنت فى وقت سابق اليوم أن السفارتين ستعيدان فتح أبوابهما اعتبارا من يوم غد "الأحد".

وأكدت المصادر أن طواقم العاملين فى السفارتين بمن فيهم السفيرة البريطانية فى اليمن جاين ماريون، عادوا إلى اليمن لاستئناف أعمالها.

كانت عدة سفارات دول غربية فى اليمن قد أغلقت أبوابها منذ 4 أغسطس الحالى، لدواع أمنية، حسب بيانات تلك السفارات، وكانت وزارة الداخلية اليمنية قد عززت منذ السادس من أغسطس الجارى الإجراءات الأمنية على المنشآت الحكومية ومقار السفارات الدولية خلال إجازة عيد الفطر، وذلك فى بيان صحفى صدر عنه.

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