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مجهولون يطلقون الأعيرة النارية على نقطة شرطة سيدي غازي

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مجهولون يطلقون الأعيرة النارية على نقطة شرطة سيدي غازي مجهولون يطلقون الأعيرة النارية على نقطة شرطة سيدي غازي

كتب : إبراهيم رشوان وأحمد حفـني السبت 17-08-2013 16:10

قام منذ قليل مجهولون بإطلاق الأعيرة النارية من البنادق الآلية على نقطة شرطة سيدي غازي بمركز كفر الدور.

كان فوجئ الطاقم الأمني بنقطة شرطة سيدي التابعة لمركز كفر الدوار بمرور سيارة ميكروباص تقل حوالي عشرة أفراد ملثمين، وخلفهم ثلاثة موتوسيكلات بدون لوحات معدنية يقلون 6 أفراد يحملون بنادق آلية، قاموا بإطلاق أعيرة نارية بطريقة عشوائية على النقطة، ولاذوا بالفرار.

ولم تتمكن قوات الأمن الموجودة هناك أو أي فرد من الأهالي الإمساك بهم، انتقلت على الفور القيادات الأمنية بمديرية أمن البحيرة لمعاينة الوضع هناك، وإحكام السيطرة على الوضع.

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