موناكو يضم حارس الأرجنتين

روما، (إفي): يلعب الحارس الدولي الأرجنتيني سرجيو روميرو هذا الموسم معارا لموناكو الفرنسي مع وجود بند يسمح بانتقاله نهائيا قادما من سامبدوريا الإيطالي، وفقا لما أعلنه الناديان.

وجاء في بيان صادر عن النادي الفرنسي "سرجيو رونيرو انضم لموناكو، الحارس الدولي الأرجنتيني تمت اعارته لموسم من قبل سامبدوريا".

يشار إلى أن روميرو (26 عاما) شارك في 39 لقاء مع المنتخب "التانجو" ولعب خلال العامين الماضيين في إيطاليا.

ولعب الحارس لأندية راسينج أفيانيدا الأرجنتيني في مطلع مسيرته وانتقل منه إلى ألكمار الهولندي ثم سامبدويا الإيطالي.

ويأتي انتقال روميرو لموناكو في اطار الصفقات التعزيزية التي يقوم بها النادي الفرنسي وتضمنت كل من الكولومبيين راداميل فالكاو وجيمس رودريجز والفرنسيين جيريمي تولولان وإريك أبيدال والبرتغاليين جواو موتينيو وريكاردو كارفاليو.