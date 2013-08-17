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بالصور| شاكيرا تصل إلى مطار فرنسا مع ابنها لقضاء إجازة صيفية

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بالصور| شاكيرا تصل إلى مطار فرنسا مع ابنها لقضاء إجازة صيفية بالصور| شاكيرا تصل إلى مطار فرنسا مع ابنها لقضاء إجازة صيفية

كتب : إنجي رأفت السبت 17-08-2013 16:16

وصلت المغنية شاكيرا إلى مطار فرنسا لقضاء عطلة صيفية مع ابنها "ميلان" الذي يبلغ 7 أشهر ومع زوجها لاعب الكرة الشهير جيرار بيكيه.

ونشرت شاكيرا صورة تجمعها مع ابنها، وكتبت على صفحتها على موقع "تويتر"، أنها تستمتع بوقتها مع ابنها وسط الطبيعة والأشجار في الريف الفرنسي.

وارتدت المغنية شاكيرا في المطار، "تيشيرت" أسود شفاف و"هوت شورت" وارتدت حذاءً مفتوحا بكعب عالٍ ولونه أسود، وظهر ابنها "ميلان" وهو يرتدي تيشيرت أبيض وشورت لونه أزرق.

ويذكر أن الثنائي شاكيرا وبيكيه يتنقلون بين إسبانيا، حيث يقيم بيكيه كلاعب في فريق برشلونة، وبين لوس أنجلوس، حيث تقيم المغنية شاكيرا.

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ON Sport

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