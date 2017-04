كتب : إنجي رأفت السبت 17-08-2013 16:27

حضرت الممثلة الأمريكية إيفا لونجوريا، بطلة المسلسل الشهير "Desperate Housewife"، حفل توزيع جوائز "تيلموندو بريميوس" في ولاية فلوريدا.

وتألقت الممثلة إيفا لونجوريا بفستان أسود قصير ذي كم طويل، ومن الخلف كشف الدانتيل الأسود ظهرها بالكامل، وارتدت حذاء أسود ذا كعب عالٍ، ورفعت شعرها للأعلى ووضعت "مكياج" يبرز عينيها بشكل واضح.

وصرحت الممثلة إيفا لونجوريا أنها ستقدم مسلسل تلفزيوني جديد "Welcome To The Family"، بعد نجاحها في أكثر من فيلم سينمائي.