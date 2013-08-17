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بالصور| ميشيل وليامز تصور الحملة الإعلانية الجديدة لحقائب "لويس فويتون"

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بالصور| ميشيل وليامز تصور الحملة الإعلانية الجديدة لحقائب "لويس فويتون" بالصور| ميشيل وليامز تصور الحملة الإعلانية الجديدة لحقائب "لويس فويتون"

كتب : إنجي رأفت منذ 28 دقيقة

قامت الممثلة الأمريكية ميشيل وليامز، بتصوير الحملة الإعلانية للمجموعة الجديدة لحقائب "لويس فويتون" لخريف وشتاء 2014.

وشارك عدد كبير من مصففي الشعر ومساعدين للمصور حتى تظهر ميشيل ويليامز بشكل جديد ومميز يليق بالمجموعة الجديدة للويس فويتون.

ووضعت ميشيل ويليامز أحمر شفاه لونه "نبيتي داكن"، ووضعت "مكياجا" غامقا حول عينيها وحاجبيها، حتى تبرز معالم وجهها بشكل واضح.

وحاول المصور بيتر ليندبيرغ، أن يصور صورا متنوعة للممثلة ميشيل ويليامز، حيث ظهرت في عدد من الصور وهي تضحك وأخرى وهي تظهر بملامح حادة وجادة.

وقدمت ميشيل ويليامز في الصور الدعائية، عددا مختلفا من الحقائب، فقدمت صورا لحقائب يد باللون الأحمر والبني والأصفر وقدمت حقائب كبيرة للسفر باللون البني.

والجدير بالذكر أن المصور بيتر ليندبيرغ وهو الذي قام بتصوير الحملة الدعائية لـ"Vogue" أو "فوج" من قبل.

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ON Sport

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