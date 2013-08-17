بالصور.. ننشر لحظات القبض على قيادات الإخوان بالبحيرة

رصد "اليوم السابع" لحظات القبض على قيادات الإخوان بالبحيرة، وسط حالة من الفرحة العارمة والسرور لأهالى مدينة دمنهور، حيث قام رجال مباحث البحيرة اليوم برئاسة اللواء دكتور أشرف عبد القادر، مدير المباحث وإشراف اللواء محمد حبيب مساعد الوزير مدير أمن البحيرة، بمداهمة منازل عدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين فى محاولة للقبض عليهم بتهمة تحريضهم على العنف، منهم أسامة سليمان محافظ البحيرة السابق والنائب البرلمانى جمال حشمت، ومحمد سويدان مسئول المكتب الإدارى لجماعة الإخوان بالبحيرة.

وقد تمكنت الحملة من ضبط 8 من كوادر الجماعة بدمنهور، وهم "إبراهيم جعبوب ومعتمد دربالة وهانى البكاتوشى وصلاح الحريف"، بالإضافة إلى شريف حشمت أمين الإعلام بحزب الحرية والعدالة، ونجل شقيق القيادى الإخوانى جمال حشمت.

كما تم ضبط كل من "مصطفى محمد السيد أبوشاهر" 37 سنة" مدرس ومقيم برج السلام ش مضرب الأرز دمنهور، فى القضية رقم 11135 /2013 جنح قسم دمنهور "مقاومة سلطات وشروع فى قتل "خالد مصطفى نعيم القمحاوى " 52 سنة " مهندس ومقيم ش المعهد الدينى دمنهور، محمود محمد محمد بعجر ) 36 سنة) صاحب شركة استيراد وتصدير ومقيم ش قباء قسم دمنهور، حيث قام الإخوان بتحريض أنصار جماعة الإخوان المسلمين على اقتحام مبنى ديوان عام المحافظة، وإحراقه وإتلاف محتوياته ومقاومة السلطات وجارى عرضهم على النيابة العامة.