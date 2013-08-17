رئيس جامعة أسيوط يعتمد نتائج امتحانات كلية الصيدلة

اعتمد رئيس جامعة أسيوط اليوم "السبت" نتيجة امتحانات نهاية العام لكلية الصيدلة، وصرح الدكتور زيدان زيد إبراهيم عميد الكلية بأن النتائج جاءت بالنسبة للفرقة الإعدادية، حيث بلغت نسبة النجاح 94.98 % وحصل 57 طالبا على تقدير عام امتياز، و301 طالب على تقدير عام جيد جدا، و223 طالبا على تقدير عام جيد، والأوائل هم: آية ممدوح سليمان، رانيا ممدوح كامل، أحمد محسن كامل، ابتسام خالد صلاح، أحمد خضر مخيمر، أحمد محمود مصطفى، دينا عبد الله كمال الدين، دينا محمد أحمد، فاطمة الزهراء على محمد، أسماء أبوزيد أحمد، عبير عصام محمد، وسارة فتحى حسين.

وأوضح أن نتيجة الفرقة الأولى جاءت بنسبة نجاح 95.16 % وحصل 135 طالبا على تقدير عام امتياز، و342 طالبا على تقدير عام جيد جدا، و190 طالبا على تقدير عام جيد، والأوائل هم: فهمى كيلانى فهمى، هيثم محمد صدقى، هويدا محمود عبد الحميد، مريانا ماهر كامل، عبد الرحمن أحمد فرغلى، شرين موريس فتحى، نورهان صلاح عبدالموجود، محمود عبد العال محمد، كيرلس إدوارد مجلع، ودميانة مكرم رياض.

وأشار إلى أن نتيجة الفرقة الثانية بلغت نسبة النجاح فيها 88.72 % وحصل 8 طلاب على تقدير عام امتياز، و43 طالبا على تقدير عام جيد جدا، و82 طالبا على تقدير عام جيد، والأوئل هم: أحمد عبد الفتاح محمد، أميرة أشرف نصر، أيمان البدرى محمد، أحمد حسين حسين، فيبى روفائيل صدقى، رجاء سالمان عبد المنعم، ماريا محسن مكين، أمل عبد الستار عبادى، نبيل حشمت لمعى، وريهام سعد محمد.

والفرقة الثالثة بلغت نسبة النجاح 96.73 % وحصل 67 طالبا على تقدير عام امتياز، 271 طالبا على تقدير عام جيد جدا، و338 طالبا على تقدير عام جيد، والأوائل هم: فاطمة يحيى عبد العظيم، محمد عاطف فاضل، مروة محمد خليفة، مصطفى أحمد حسن، آلاء أحمد عبد الرحمن، أحمد جمال حمدان، آية الله محمد دوينى، شروق محمد حسين، هالة محمد عبد الرحمن، والشيماء جمال رزق.

وبلغت نسبة النجاح فى الفرقة الرابعة 96.18 % وحصل 41 طالبا على تقدير عام امتياز، و244 طالبا على تقدير عام جيد جدا، و400 طالب على تقدير عام جيد، وأوائل الخريجين الحاصلين على تقدير عام امتياز مع مرتبة الشرف هم: هيثم هشام محمد، خالد أبو الفتوح عبد المحسن، أحمد بركات إبراهيم، آية منير مصطفى، سارة إبراهيم محمد، محمد نبيل أبوزيد، إسراء محمود مصطفى، هانى سامى منصور، أيمن عاصم عبد المنعم، وأحمد عبد الفتاح.

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