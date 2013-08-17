مسئول فلسطينى: إسرائيل تطلق سراح الدفعة الثانية من الأسرى فى سبتمبر

قال وكيل وزارة شئون الأسرى فى الحكومة الفلسطينية زياد أبو عين "إن إسرائيل ستفرج عن الدفعة القادمة من الأسرى القدامى خلال شهر سبتمر القادم".

وأضاف أبو عين، فى اتصال هاتفى مع مراسل وكالة الأناضول للأنباء، أن الدفعة القادمة ستشمل 26 أسيرا، وسيبحث وفد فلسطينى ضمن طاقم المفاوضات الفلسطينى الأسماء المنوى الإفراج عنهم.

وأشار إلى أن إسرائيل تحاول أن تحتفظ بتحديد الأسماء، وفق ما تراه مناسبا، إلا أن القيادة الفلسطينية تصر على المشاركة فى تحديد هويات المفرج عنهم وفق الأقدمية.

وكانت إسرائيل قد أطلقت فى ساعة مبكرة من فجر الأربعاء الماضى عن 26 أسيرا فلسطينيا كدفعة أولى من بين 104 أسرى اعتقلوا قبل اتفاق أوسلو الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل.

ووافقت إسرائيل على الإفراج عنهم مع بدء المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية برعاية أمريكية.