تجديد حبس مدير مكتب مرسي و مستشاره الأمني 15 يومًا في أحداث الاتحادية

أمرت نيابة مصر الجديدة برئاسة المستشار إبراهيم صالح، بتجديد حبس كل من أحمد عبد العاطى مدير مكتب الرئيس المعزول “محمد مرسي ” وأيمن هدهد المستشار الأمنى 15 يوما على ذمة التحقيق لاتهامهما فى أحداث العنف التى شهدها محيط قصر الاتحادية فى 5 ديسمبر الماضى.

وكانت النيابة قد وجهت إلى المتهمين تهمة التحريض على الاحتجاز والتعذيب واستجواب المتظاهرين السلميين، بدون وجه حق، والتحريض على الاعتداء عليهم بمعرفة أعضاء جماعة الإخوان المسلمين.

وجاء قرار النيابة بحبسهما احتياطيا فى ضوء ما كشفت عنه التحقيقات من تورطهما فى أحداث قصر الاتحادية، والتى شهدت اعتداء أعضاء جماعة الإخوان المسلمين على المتظاهرين السلميين المنددين بالإعلان الدستورى المكمل الذى أصدره الرئيس السابق محمد مرسى والذى تضمن عدوانا على القضاء وعزلاً للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود من منصبه، وتحصين كافة القرارات الرئاسية من الطعن عليها أمام القضاء، وتحصين مجلس الشورى والجمعية التأسيسية لوضع الدستور من الحل بأحكام قضائية .