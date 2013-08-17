تجديد حبس 141 من أنصار مرسي 15 يوماً في “أحداث رمسيس”

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة والمنعقدة بسجن الاستئناف لدواعى أمنية حبس141 متهما من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسى 15 يوما على ذمة التحقيقات ، لاتهامهم بالشغب والتجمهر وإتلاف الممتلكات الخاصة والعامة على خلفية اشتباكات مؤيدى ومعارضى الرئيس المعزول .

كانت قد أمرت نيابة وسط القاهرة الكلية برئاسة المستشار عماد عبد المجيد وإشراف المستشار وائل شبل المحامى العام الأول بنيابات وسط القاهرة، بحبس 141 متهما من مؤيدى الرئيس المعزول محمد مرسى 4 أيام على ذمة التحقيقات وإخلاء سبيل حدث، كما أمرت النيابة بعرض 7 من المصابين على الطب الشرعى وطالبت بسرعة تحريات المباحث الجنائية والأمن العام حول واقعة الاشتباكات التى شهدتها منطقة باب الشعرية أمس الأول بين مؤيدى المعزول وأهالى المنطقة.

ووجهت النيابة للمتهمين عددا من التهم، منها الشغب والتجمهر وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة وحيازة أسلحة بيضاء وقطع الطريق.

كشفت تحقيقات المستشارين أحمد رشاد وأحمد عبد العزيز رئيسى نيابة حوادث وسط القاهرة، أن جميع المتهمين فى الأحداث من الأقاليم، حيث أنكروا أمام النيابة جميع الاتهامات الموجهة إليهم، وأكدوا أنهم كانوا يمرون بالمصادفة أثناء وقوع الاشتباكات واعترفوا فقط بتأيدهم للرئيس المعزول محمد مرسى، ونفوا انتماءهم لحزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان المسلمين.

كما استمع محمود طاهر مدير نيابة وسط القاهرة إلى مأمور قسم باب الشعرية محرر المحضر، الذى أكد فى أقواله وقوع اشتباكات بين أهالى منطقة باب الشعرية وعدد من مؤيدى الرئيس المعزول محمد مرسى والذين قاموا بتحطيم عدد من السيارات بشارع بور سعيد وحاولوا اقتحام بعض المبانى والمحال التجارية.