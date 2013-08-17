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مجلس إسلامى لبنانى يدين تفجير الضاحية

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مجلس إسلامى لبنانى يدين تفجير الضاحية مجلس إسلامى لبنانى يدين تفجير الضاحية

أدان المجلس الشرعى الإسلامى الأعلى فى لبنان التفجير الإرهابى، الذى وقع فى منطقة الرويس فى ضاحية بيروت الجنوبية، داعيا السلطات المعنية إلى العمل الحثيث لكشف الفاعلين.

وشدد المجلس، فى بيان له عقب اجتماع استثنائى عقده اليوم، السبت، برئاسة مفتى لبنان الشيخ محمد رشيد قبانى، على أن الإسلام والمسلمين براء من هذه الأعمال الإجرامية الشنيعة التى تستهدف إشعال الفتنة بين المسلمين فى إطار مسلسل الفوضى الهدامة الذى يضرب المنطقة العربية.

ودعا إلى الإسراع فى تشكيل حكومة وطنية جامعة تلبى آمال وطموحات اللبنانيين فى هذه الظروف الصعبة التى يمر بها لبنان.

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