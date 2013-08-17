برلمانية عراقية: استهداف ميناء أم قصر تخريب لاقتصاد العراق

وصفت النائبة عن كتلة الفضيلة فى البرلمان العراقى سوزان السعد استهداف ميناء أم قصر بمحافظة البصرة بشاحنة مفخخة اليوم "السبت" بأنه محاولة صريحة لتخريب اقتصاد العراق.

كانت شاحنة مفخخة انفجرت اليوم بميناء أم قصر بمحافظة البصرة جنوب العاصمة بغداد، مما أسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص بجروح وإلحاق أضرار بإحدى البواخر الرسية وتدمير أحد المخازن.

وقالت السعد فى بيان صحفى اليوم إن هذا الاستهداف لميناء أم قصر يمثل تطورا خطيرا فى أسلوب المجاميع الإرهابية، يتركز حول استهداف الاقتصاد العراقى، إلى جانب استهداف المدنيين، مشيرة إلى أن هذه هى المرة الأولى التى يتعرض فيها أحد الموانئ العراقية إلى استهداف بشاحنة مفخخة.

وأضافت النائبة عن محافظة البصرة " لقد حذرنا لأكثر من مرة بوجود مخططات لدى المجاميع الإرهابية لضرب الاقتصاد العراقى عن طريق استهداف محافظة البصرة باعتبارها عاصمة العراق الاقتصادية، واليوم وللأسف نجد أن العناصر الإرهابية تشن هجماتها فى الموانئ والمنشآت النفطية والمراكز الحيوية المهمة فى وضح النهار دون خوف من عناصر الأمن ونقاط التفتيش.

وأشارت إلى أن هناك معلومات استخبارية مسبقة وصلت إلى الأجهزة الأمنية بشأن احتمال تعرض موانئ البصرة لهجمات إرهابية بسيارات مفخخة، إلا أن هذه المعلومات الخطيرة لم يتم التعامل معها بالجدية المطلوبة، ولم يتم التصدى للهجوم قبل وقوعه، وهذا فى حد ذاته يعد فشلا أمنيا يضاف إلى سلسلة الإخفاقات الأمنية فى معظم محافظات العراق.

وتابعت أن هذا التفجير الذى استهدف ميناء أم قصر يعيد إلى الأذهان التساؤلات حول صحة الأنباء التى تفيد بوجود اختراق للأجهزة الأمنية وتواطؤ من بعض الخونة وضعاف النفوس مع المجاميع الإرهابية.