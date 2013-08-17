أخبار عاجلة

إسماعيل يلتقي وفد "تيدا" الصينية لبحث زيادة استثماراتها بمنطقة قناة السويس -
بعد 14 يوم انقطاع.. الكهرباء تعود للشيخ زويد ورفح -
رئيس الوزراء: الاقتصاد يتحسن.. وسنعرض وثائق «تيران وصنافير» على البرلمان -
وفد أمريكي يزور مصر لزيادة التجارة الزراعية بين البلدين -
السيسي يبحث التعاون مع شركة أمريكية متخصصة في الصناعات العسكرية -
رئيس الوزراء: ندرس منع تصدير الأسماك -
علي جمعة لليتيم: «يا بختك يا هناك» -
صور| تشيع جثمان «شاعر المقاومة الشعبية» لمثواه الأخير بالسويس -
ستاد مصر.. أيمن يونس: الزمالك خارج منافسة المقاصة مع الأهلي -
المقاصة يفوز على الإسماعيلي بثلاثية ويواصل مطاردة الأهلي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

برلمانية عراقية: استهداف ميناء أم قصر تخريب لاقتصاد العراق

Google+ Print
برلمانية عراقية: استهداف ميناء أم قصر تخريب لاقتصاد العراق برلمانية عراقية: استهداف ميناء أم قصر تخريب لاقتصاد العراق

وصفت النائبة عن كتلة الفضيلة فى البرلمان العراقى سوزان السعد استهداف ميناء أم قصر بمحافظة البصرة بشاحنة مفخخة اليوم "السبت" بأنه محاولة صريحة لتخريب العراق.

كانت شاحنة مفخخة انفجرت اليوم بميناء أم قصر بمحافظة البصرة جنوب العاصمة بغداد، مما أسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص بجروح وإلحاق أضرار بإحدى البواخر الرسية وتدمير أحد المخازن.

وقالت السعد فى بيان صحفى اليوم إن هذا الاستهداف لميناء أم قصر يمثل تطورا خطيرا فى أسلوب المجاميع الإرهابية، يتركز حول استهداف الاقتصاد العراقى، إلى جانب استهداف المدنيين، مشيرة إلى أن هذه هى المرة الأولى التى يتعرض فيها أحد الموانئ العراقية إلى استهداف بشاحنة مفخخة.

وأضافت النائبة عن محافظة البصرة " لقد حذرنا لأكثر من مرة بوجود مخططات لدى المجاميع الإرهابية لضرب الاقتصاد العراقى عن طريق استهداف محافظة البصرة باعتبارها عاصمة العراق الاقتصادية، واليوم وللأسف نجد أن العناصر الإرهابية تشن هجماتها فى الموانئ والمنشآت النفطية والمراكز الحيوية المهمة فى وضح النهار دون خوف من عناصر الأمن ونقاط التفتيش.

وأشارت إلى أن هناك معلومات استخبارية مسبقة وصلت إلى الأجهزة الأمنية بشأن احتمال تعرض موانئ البصرة لهجمات إرهابية بسيارات مفخخة، إلا أن هذه المعلومات الخطيرة لم يتم التعامل معها بالجدية المطلوبة، ولم يتم التصدى للهجوم قبل وقوعه، وهذا فى حد ذاته يعد فشلا أمنيا يضاف إلى سلسلة الإخفاقات الأمنية فى معظم محافظات العراق.

وتابعت أن هذا التفجير الذى استهدف ميناء أم قصر يعيد إلى الأذهان التساؤلات حول صحة الأنباء التى تفيد بوجود اختراق للأجهزة الأمنية وتواطؤ من بعض الخونة وضعاف النفوس مع المجاميع الإرهابية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
رئيس الوزراء: الاقتصاد يتحسن.. وسنعرض وثائق «تيران وصنافير» على البرلمان

رئيس الوزراء: الاقتصاد يتحسن.. وسنعرض وثائق «تيران وصنافير» على البرلمان

خبير مشروعات: تقسيم تسعيرة تذكرة المترو حسب العربات أفضل للاقتصاد

خبير مشروعات: تقسيم تسعيرة تذكرة المترو حسب العربات أفضل للاقتصاد

بداية اقتصادية لزيارة السيسي إلى واشنطن قبل لقاء ترامب

بداية اقتصادية لزيارة السيسي إلى واشنطن قبل لقاء ترامب

إنشاء مدينة لصناعة الذهب بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس

إنشاء مدينة لصناعة الذهب بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس