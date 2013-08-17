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أسيوط تودع أحد شهداء مذبحة كراسة

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أسيوط تودع أحد شهداء مذبحة كراسة أسيوط تودع أحد شهداء مذبحة كراسة

شيع أهالي قرية مجريس بمركز صدفا بأسيوط، جثمان أحد ضحايا قسم شرطة كرداسة المجند “محمد حمام فهيم بدوى”، والذي تعرض لهجوم إرهابى مع قوة القسم، وتم التمثيل بجثثهم حيث تعالت صرخات اهالي الشهيد حزنا عليه مستنكرين الاعتداء الوحشي على رجال الشرطة الذين كانوا يؤدون عملهم ويحفظون امن الوطن والمواطن حيث تم دفن الجثمان الى مسواه الاخير بمقابر العائلة بقرية مجريس .

وقال شحاته الدسوقي ” احد اقاربة أن المجند الضحية كان يتبقى له في خدمته في الداخلية أيام قليلة لينهى مدته العسكرية حيث ذهب الى سريته كي يلملم متعلقاته ليبدأ حياه جيدة ويكون أسرة ولكن طالته يد الغدر .

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