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فرنسا وألمانيا وبريطانيا تعيد فتح سفاراتها في اليمن غدا

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فرنسا وألمانيا وبريطانيا تعيد فتح سفاراتها في اليمن غدا فرنسا وألمانيا وبريطانيا تعيد فتح سفاراتها في اليمن غدا

كتب : الأناضول منذ 20 دقيقة

قال مصدر دبلوماسي رفيع في السفارة الفرنسية بصنعاء اليوم، إن سفارة بلاده ستعاود فتح أبوابها غدا.

وأضاف المصدر أن هذا الإجراء يأتي بعد تأكد السفارة من "تراجع مستوى التهديدات الأمنية في اليمن"، حسب تعبيره.

وكانت مصادر دبلوماسية في السفارتين البريطانية والألمانية بصنعاء أعلنت في وقت سابق اليوم أن السفارتين ستعيدات فتح أبوابهما اعتبارا من الغد.

وأكدت المصادر أن طواقم العاملين في السفارتين بمن فيهم السفيرة البريطانية في اليمن جاين ماريون، عادوا إلى اليمن لاستئناف أعمالها.

وكان عدد من سفارات الدول الغربية في اليمن أغلق أبوابه منذ 4 أغسطس الجاري، تحت ذريعة "ارتفاع نسبة المخاوف الأمنية".

وسبق أن أعلن مصدر مسؤول في الخارجية اليمنية في وقت سابق أن سفارات الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وبريطانيا وفرنسا وهولندا، أبلغت السلطات اليمنية بأنها ستغلق أبوابها نتيجة لـ"مخاطر أمنية"، مشيرا إلى أن هذه السفارات "لم توضح تلك المخاطر".

وردا على تزايد عدد السفارات الغربية التي أغلقت أبوابها في صنعاء مؤخرا، أعلنت وزارة الداخلية اليمنية في السادس من أغسطس الجاري أنها ستعزز الإجراءات الأمنية على المنشآت الحكومية ومقار السفارات الدولية خلال إجازة عيد الفطر، وذلك في بيان صحفي صدر عنها.

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