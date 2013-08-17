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أهالي كفر الزيات يمنعون "الإخوان" من السفر للقاهرة.. ويحذرون: من يخرج لن يعود

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أهالي كفر الزيات يمنعون "الإخوان" من السفر للقاهرة.. ويحذرون: من يخرج لن يعود أهالي كفر الزيات يمنعون "الإخوان" من السفر للقاهرة.. ويحذرون: من يخرج لن يعود

كتب : هدى رشوان منذ 36 دقيقة

قال العقيد محمد بدر عضو جبهة الإنقاذ الوطني، إن عددا من أهالي "أكوا الحصة" بمدينة كفر الزيات بمحافظة الغربية، منعوا عناصر تنظيم الإخوان المسلمين من الخروج من القرية والسفر إلى القاهرة، للانضمام إلى العناصر المثيرة للشغب هناك.

وأضاف بدر في تصريح خاص لـ"الوطن"، أن أهالي كفر الحصة دعوا أعضاء الإخوان أمس عن طريق الميكرفونات إلى التزام بيوتهم وعدم مغادرتها، وشددوا على أن من يغادر بيته لن يُسمح له بالعودة للقرية مرة أخرى، مشيرا إلى أنه بعد عدد من الاشتباكات بين الأهالي والإخوان، انتصر الأهالي، لافتا إلى أن هذه الدعوة تكررت في عدد من قرى مدينة المحلة، وأنه سيتم تعميمها على كل مدن وقرى الغربية ومنها لمحافظات .

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