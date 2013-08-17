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حملة اعتقالات موسعة لقيادات "الإخوان" في كفر الشيخ

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حملة اعتقالات موسعة لقيادات "الإخوان" في كفر الشيخ حملة اعتقالات موسعة لقيادات "الإخوان" في كفر الشيخ
محامي الجماعة بكفر الشيخ: قوات الأمن اعتقلت أكثر من 130 من القيادات بالمحافظة

كتب : كرم القرشي منذ 5 دقائق

أكد محرم عقبة محامي جماعة الإخوان المسلمين بكفر الشيخ، أن قوات الأمن والأمن الوطني اعتقلت أكثر من 130 من المنتمين للجماعة على مستوى مراكز ومدن المحافظة، من منازلهم وأثناء مشاركتهم في المظاهرات، مشيرا إلى وجود سيدات ضمن المعتقلين، مضيفا أن حملة الاعتقالات تذكره بـ"زوار الفجر".

وتمكنت حملة أمنية موسعة فجر اليوم من إلقاء القبض على قيادات بجماعة الإخوان بكفر الشيخ، حيث تم القبض على هشام محرم القيادي بدسوق والذراع اليمنى للمهندس خيرت الشاطر نائب المرشد، كما تمكنت مدعومة بقوات خاصة وعناصر من الأمن الوطني، من القبض على محمود الصعيدي القيادي بالجماعة بفوه.

وداهمت القوة منازل المطلوبين من الجماعة بمركز دسوق، وهم أسامة الحسيني رئيس مدينة مطوبس السابق، وأيمن حجازي المستشار الإعلامي لمحافظة كفر الشيخ السابق، لكنها لم تتمكن من القبض عليهما.

كما لاحقت قوات الأمن قيادات الجماعة وحزب الحرية والعدالة بمدينة بلطيم بمركز البرلس، واقتحمت عددا من منازلهم، لكنها لم تتمكن من القبض عليهم، كما اعتقلت قوات الأمن الوطني ياسر بسيوني العقدة القيادي بالجماعة بمركز قلين.

وقال مصدر أمني بمديرية أمن كفر الشيخ، إن القبض على القيادات المطلوب ضبطها جاء بقرار من النائب العام بالقاهرة.

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